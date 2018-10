Amsterdam Marathon: 45.000 renners, 121 landen, 42 kilometer

Waar in 1928 voor het eerst het Olympisch vuur brandde, zal vandaag de 43e editie van de TCS Amsterdam Marathon van start gaan. In het Olympisch Stadion in Oud-Zuid.

Als eerste starten de toppers. De marathonlopers staan om 9.30 uur in de startblokken en rennen voor alle groepen uit. Vorig jaar won Lawrence Cherono met een tijd van 2:05:09 de race. De snelste Nederlander was Abdi Nageeye, hij deed er een kleine drie minuten langer over en won het NK Marathon. Naar verwachting zullen de eerste wedstrijdlopers vandaag rond 11.30 uur bij de finish verschijnen.



121 verschillende nationaliteiten

De TCS Amsterdam Marathon bestaat uit drie verschillende afstanden. Vandaag zullen 16.000 deelnemers de hele marathon, een afstand van 42 kilometer en 195 meter, afleggen. Bij de Mizuno Halve Marathon, met een afstand van 21,1 kilometer, zijn er dit jaar 20.000 deelnemers. Voor de mensen die niet een (halve) marathon willen rennen, maar wel de sfeer willen meepakken, is er een ronde van 8 kilometer en die rennen 7.000 atleten.



Ook dit jaar zijn er atleten uit alle windstreken; er doen maar liefst 121 verschillende nationaliteiten mee. Een stuk meer dan vorig jaar, toen kwamen de deelnemers uit 104 verschillende landen.

Route van de Olympische Spelen

Het Olympisch Stadion is voor de marathonlopers de start en finish. De lopers van de kortere afstanden starten op de Stadionlaan en finishen, evenals de marathonlopers, in het Olympisch Stadion.

De marathon gaat langs een paar bezienswaardigheden van de stad. Onder andere door het Vondelpark, langs de Amstel en het Rijksmuseum. Klik hier voor de gehele route. De tijdslimiet van de lopers is zes uur.



Top 10 snelste marathonstad

Amsterdam staat op nummer 6 van de wereldranglijst met snelste marathons. Door de vlakke route is het relatief gemakkelijk te lopen. De snelste tijd ooit gelopen in de stad is die van de winnaar van vorig jaar: Cherono (2:05:09). Rotterdam staat een plek hoger. Op nummer 1 staat Berlijn, daar werd afgelopen maand overigens ook het wereldrecord neergezet.

Bereikbaarheid

Er zijn flink wat wegen in de stad afgesloten. Kijk voor alle afgesloten wegen op de route, of op de site van de gemeente. Na het passeren van de bezemwagen op de genoemde kilometerpunten en tijden, wordt het parcours weer vrijgegeven voor wegverkeer.

Live op AT5

AT5 doet live verslag van de marathon. Vanaf 9.10 uur zijn wij live bij de start tot 12.00 uur. Daarnaast zijn de andere verslagen te volgen in de app, de website, Facebook en Instagram.