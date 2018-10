Martin Garrix opnieuw beste DJ ter wereld

Amsterdammer Martin Garrix is opnieuw nummer een van de prestigieuze DJ Mag Top 100 geworden.

Dat werd vannacht bekendgemaakt in de Johan Cruijff Arena, waar het Amsterdam Music Festival plaatsvond. De ranglijst is gevormd op basis van het aantal stemmen van danceliefhebbers. Vorig jaar was Garrix ook al gekozen tot nummer 1, net als dat jaar daarvoor.

Het DJ-duo Dimitri Vegas & Like Mike stond op plek twee. Daarna volgde Hardwell, die onlangs bekendmaakte voorlopig te stoppen. Armin van Buuren stond op plek vier en David Guetta op plek vijf.

Volgens de organisatie van de verkiezing hebben er dit jaar ruim 1.2 miljoen mensen gestemd, dat zouden er meer zijn dan ooit.