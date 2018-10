Schöne: 'Het kwaliteitsverschil was duidelijk te zien'

Lasse Schöne kijkt met een goed gevoel terug op de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, die gisteravond met 0-4 werd gewonnen.

'Er zaten een paar mooie momenten tussen, absoluut ', zei Schöne na afloop tegen AT5. 'En je weet dat het hier uit altijd lastig is. Maar de laatste paar jaar hebben we hier toch aardige resultaten neergezet.

Het verschil in kwaliteit tussen Ajax en Heerenveen was volgens hem gisteravond groot. 'Voor hen is het ook lastig, als je 4-0 achterstaat dan valt er weinig meer te halen. Het kwaliteitsverschil was wel duidelijk te zien vandaag.'

Lees ook: Ajax heeft in Heerenveen goede generale repetitie voor cruciale voetbalweek

Over zijn goal in de openingsfase blijft Schöne bescheiden. 'Ik geniet altijd van een goal, of het nou een goal van mij is of een goede pass van iemand anders, daar kan ik altijd van genieten'.