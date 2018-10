Marathonlopers: 'Moeie benen, maar we gaan het halen!'

Vlak voor de finish werden de marathonlopers in het Vondelpark nog maar eens flink aangemoedigd. Door bekenden én onbekenden.

Eerder vandaag zagen we al dat de marathon kan zorgen voor een mooi weerzien met oude bekenden. Maar ook veel van de aanmoedigingen vandaag komen van onbekenden. 'Er rent niemand mee die we kennen, maar we zijn hier voor de positiviteit!', zeggen twee enthousiaste supporters.

Lees ook: Amsterdam Marathon: 45.000 renners, 121 landen, 42 kilometer

Voor veel renners zijn de aanmoedigen meer dan welkom. 'De laatste loodjes. We hebben moeie benen, maar we gaan het halen!', zeggen twee van de marathonlopers.

Lees ook: Keniaan Lawrence Cherono wint Amsterdam Marathon met parcourrecord

'Mijn vader doet mee, dus het is leuk om hem en alle andere mensen aan te moedigen', zegt een jonge fan die de renners met aanmoedigingen door de laatste kilometers loodst. 'We zeggen "hup hup" en "je bent er bijna" en we geven ze high-fives.'

Inmiddels is de laatste deelnemer gefinisht.

Meer sfeerverslagen van de amateurwedstrijd zijn te vinden op AT5.nl, in de app, op YouTube of op Facebook.