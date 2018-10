Compilatie 43e Amsterdam Marathon: snelste tijd ooit en emotionele hereniging na 33 jaar

De 43e TCS Amsterdam Marathon is zondag rustig en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. De Keniaan Lawrence Cherono finishte als eerste in 2.04.06. Nooit eerder liep iemand een marathon in Nederland in een snellere tijd.

Waar Cherono net als vorig jaar de snelste marathonloper van de dag was, prolongeerde de Ethiopische Tadelech Bekele haar titel als snelste vrouw. Ze liep de marathon in een tijd van 2.23.14. De snelste Nederlander was Michel Butter, de snelste Nederlandse vrouw was Miranda Boonstra

In totaal gingen er vandaag 45.000 deelnemers van start, van wie 16.000 de hele marathon liepen. Andere afstanden waren de halve marathon en een afstand van acht kilometer.

Amateurwedstrijd

Nog tot lang na de binnenkomst van de professionals namen amateurrenners deel aan de hardloopwedstrijd. Waar de marathon voor sommigen een hereniging met een oude bekende betekende, stonden anderen juist weer hartstochtelijk onbekende renners aan te moedigen.

Rond 17.00 kwam de 71-jarige Israëliër Rafael Ilan Rosenmann als laatste deelnemer over de finish in het Olympisch Stadion.

Langs de route stonden mensen op meerdere plekken hun dierbaren aan te moedigen, ook als ze niet precies begrepen waarom die aan de marathon deelnamen. 'Zou jij het doen? Ik niet', aldus de moeder van een van de deelnemers.