Rechtszaak ontvoering Insiya van start: 'Hier kun je niet aan wennen'

Ruim twee jaar na de ontvoering van de destijds 2-jarige peuter Insiya Hemani uit een woning in de Watergraafsmeer, start vandaag de rechtszaak tegen zes verdachten. Insiya werd in opdracht van haar vader ontvoerd en meegenomen naar India. Voorafgaand aan de ontvoering ligt een langslepend conflict tussen die vader, Shehzad Hemani en de moeder van het meisje, Nadia Rashid.

'Eindelijk begint de zaak. Het duurt al ongelofelijk lang. De combinatie van het feit dat het meisje nog steeds niet terug is en de strafzaak die nog loopt, is heel zwaar voor Nadia. Haar verdriet wordt erdoor versterkt. Hier kun je niet aan wennen', zegt Peter Plasman, de advocaat van Rashid.

Ontvoering

Op 29 september 2016 om 8.15 uur bestormen drie mannen het huis aan de Anfieldroad in de Watergraafsmeer. Het is de woning van de oma van Insiya. De moeder van het meisje brengt op dat moment haar andere kind naar school. Insiya wordt meegenomen door twee mannen, een derde verdachte wordt overmeesterd door een buurman.

Verdachten

Volgens justitie is de ontvoering tot in detail voorbereid. Het OM denkt dat acht maanden voor de dag van de ontvoering al is begonnen met het plannen ervan. In totaal zijn er acht verdachten in beeld. Twee van hen, Shehzad Hemani en zijn neef Imran S., worden nu niet vervolgd omdat zij niet in Nederland zijn en uitleveringsverzoeken nog niets hebben opgeleverd. S. wordt ervan verdacht een van de drie mannen te zijn geweest die Insiya ontvoerde uit de woning in Oost.

'Plan Barney'

Drie mannen die wel terecht staan deze week, zijn Frederik S., Daniel C. en de Amerikaan Robert B. Van B. wordt gedacht dat hij op het laatste moment is ingevlogen uit Amerika, om de oma van Insiya in bedwang te houden. Hij had een taser en tiewraps bij zich toen hij werd opgepakt op de dag van de ontvoering. Zondag werd bekend dat B. zelf waarschijnlijk zal ontbreken tijdens de rechtszaak. Advocaat Niek Hendriksen vertegenwoordigt zijn cliënt in dat geval.

Van Daniel C. wordt ook gedacht dat hij bij de ontvoering aanwezig was. Hij werd in februari 2017 in Amerika aangehouden. Het OM verdenkt Frederik S. van het coördineren van het geheel. Op zijn computer werd het 'Plan Barney' gevonden, een document waarin de planning van de ontvoering tot in detail beschreven staat.

Gezinshereniging

Beide mannen hebben eerder al verklaard dat zij dachten dat ze 'met iets goeds bezig waren'. De advocaat van S., Nancy Dekens, zegt over haar cliënt: 'Hij heeft verklaard dat hij er vanuit is gegaan dat Shehzad Hemani het recht had om het meisje naar India te halen. Hij dacht dat hij meewerkte aan een gezinshereniging die gerechtvaardigd was'.

Ook maakt zij de vergelijking met het televisieprogramma 'Ontvoerd' van misdaadverslaggever John van den Heuvel. In dit programma worden kinderen herenigd met hun ouders. 'Mijn cliënt noemt dit ook als voorbeeld. Want waarom mag John van den Heuvel dit wel doen, en wordt S. strafrechtelijk vervolgd?'

'Flauwekul'

'Dat is natuurlijk pure flauwekul', zegt advocaat Plasman. 'Voor gezinshereniging heb je geen duistere krachten van over de hele wereld nodig. Het is een professionele en militaristische operatie geweest en iedereen die meedeed, wist waar hij mee bezig was.'

De vergelijking met het tv-programma Ontvoerd gaat volgens Plasman volstrekt mank. 'Het verschil met Van den Heuvel is dat hij geen dingen doet die buiten de wet vallen. Het klinkt gewoon absurd. Je kan ook geen bank beroven en dan zeggen: "Ik dacht dat je daar gratis geld kon krijgen." De verdachten hebben niet kunnen denken dat ze iets goeds deden. En áls ze het al dachten, dan is het nog steeds hun verantwoordelijkheid dat er zaken zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen.'

India

Intussen zit de inmiddels 4-jarige Insiya nog bij haar vader in Mumbai in India. Eerder werd door een Indiase rechter bepaald dat zij terug moet naar Nederland, maar in hoger beroep werd anders besloten. 'Over de situatie in India kan ik nu helemaal niets zeggen', laat Plasman nog weten. In augustus werd besloten dat Nadia Rashid regelmatig met haar dochter zou mogen skypen. Of dat inmiddels gebeurd, wil Plasman ook niet zeggen.

Het OM laat nog weten dat er om de uitlevering van Shehzad Hemani is gevraagd, maar dat India daar afwijzend op heeft gereageerd. Waar verdachte Imran S. verblijft is ook onduidelijk. In maart heeft Interpol Bagdad zijn arrestatie bevestigd, maar er zijn ook berichten dat hij, net als Hemani, in India verblijft.

De zaak begint vandaag en zal zo'n zes dagen duren.