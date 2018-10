Lange file op A1 richting de stad

Automobilisten die vanochtend naar de stad willen rijden, kunnen de A1 beter mijden.

Bij Muiderberg is een ongeluk gebeurd, waarna er twee rijstroken werden afgesloten. Vanaf Laren staat er door die afsluiting al file. 'Het is één groot filefeest op de A1', twittert een automobilist.

Ook verkeer vanuit Almere moet rekening houden met vertraging, want op de A6 is ook een ongeluk gebeurd. Hierdoor is er maar een rijstrook beschikbaar.

In het hele land staat er, mede door deze ongelukken, ongeveer 200 kilometer file. 'Het is drukker op de snelwegen dan verwacht', meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Wanneer de rijstroken op de A1 en A6 weer open gaan is nog onduidelijk.

Het ongeluk op de #A1 bij Muiderberg blijft voor flinke vertraging richting Amsterdam zorgen. #file pic.twitter.com/zO00ArUqtt — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) October 22, 2018

Het is één groot file feest op de A1. — Tessa Carter (@tessssx) October 22, 2018