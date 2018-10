Overleden man gevonden op bouwterrein in Noord

Op een bouwterrein aan de Motorkade in Noord is vanmorgen een overleden man aangetroffen.

Rond 7.00 uur werden er twee ambulances, meerdere brandweerwagens en een mobiel medisch traumateam opgeroepen. De politie liet ongeveer een uur later weten dat het slachtoffer was overleden.

De politie is een onderzoek gestart. Rond 13.30 uur meldde de politie dat de man niet door een misdrijf is overleden.

De overleden man die is aangetroffen aan de Motorkade is niet als gevolg van een misdrijf komen te overlijden. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld.