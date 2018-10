Cabaretiers gaan los op puppyknuffelaars: 'Totaal ongeschikt voor het leven'

Youp van 't Hek en Jan Jaap van der Wal hebben geen goed woord over voor de 160 studenten die met puppy's gaan knuffelen tegen de tentamenstress.

Vandaag en morgen gaan de studenten jonge hondjes aaien in de Universiteitsbibliotheek. Als ze het nog durven, ten minste. De twee grappenmakers haalden afgelopen weekend hard uit naar de puppyknuffelaars.

'Ik vind als jij het knuffelen van een hondje nodig hebt om je studie door te komen, dan doe je gewoon niet meer mee. Nee, maar serieus. Dan is het klaar. Dat komt op je cv terecht', zei Van der Wal gisteravond in Dit Was Het Nieuws. 'Kom op, totaal ongeschikt voor het leven dit soort mensen. Doen niet meer mee.'

Einde nabij

Van 't Hek ging los in zijn column in NRC Handelsblad. 'Toen ik dit hoorde wist ik het zeker: we zijn als samenleving reddeloos verloren. Als dit waar is, dan is het einde nabij', schreef hij. De cabertier noemt het een 'krankzinnige ritueel' en is daarom niet verbaasd dat uit de Verenigde Staten is over komen waaien.

Overigens maakt Van 't Hek zich net als andere critici zorgen of de enorme knuffelpartij wel zo leuk is voor de puppy's zelf. De Partij voor de Dieren heeft wethouder Laurens Ivens (Dierenwelzijn) om opheldering gevraagd.