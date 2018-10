Arjen Lubach pleit voor legalisering van xtc

Het is goed voor de gezondheid, het milieu, bestrijdt criminaliteit en vult de schatkist. Eigenlijk zijn er alleen maar argumenten vóór de legalisering van partydrug xtc, meent Arjen Lubach.

De presentator deed zijn oproep gisteravond in Zondag met Lubach. Volgens Lubach is xtc voor jongeren even vanzelfsprekend als alcohol. Het is bovendien gezonder. 'Het lijkt soms alsof politici het niet willen weten', zei Lubach in een lang item vol statistieken waaruit blijkt dat xtc misschien wel onterecht bestempeld is als harddrug.

'Als politici het woord drugs horen dan zien ze een criminele junk zonder tanden, terwijl xtc-gebruikers in 2018 meestal normale mensen met een baan zijn, die een keer in zoveel tijd een pilletje nemen om een leuke avond te hebben. En natuurlijk zijn er gevaren. Maar juist als iets gevaarlijk is kun je er beter rationeel mee omgaan', zei Lubach.

'Ik vind dat de we xtc legaal moeten maken. Met regels', aldus Lubach. 'Vanaf 18. In speciale winkels of achter een balie zoals sigaretten. En met accijns. Dan krijg je veilige pillen, meer controle, minder drugsafval, meer geld voor de aanpak van andere criminaliteit.'