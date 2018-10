Geen journalisten bij puppyknuffelen: 'Opgeblazen mediacircus'

De UvA laat geen media toe bij het veelbesproken puppyknuffelen dat vandaag en morgen op het programma staat.

In de Universiteitsbibiliotheek kunnen 160 studenten knuffelen met puppy's. Dit zou een rustgevend effect kunnen hebben en dat is handig omdat de studenten druk aan het leren zijn voor de tentamenperiode.

Lees ook: Cabaretiers gaan los op puppyknuffelaars: 'Totaal ongeschikt voor het leven'

De puppy's werden landelijk nieuws. Niet alleen omdat het een opvallend initiatief is, maar ook omdat critici menen dat het helemaal niet goed is voor de hondjes zelf. De Partij voor de Dieren stelde vragen aan wethouder Laurens Ivens (Dierenwelzijn). Maar ondanks alle media-aandacht zijn er vandaag en morgen geen journalisten welkom.

Lees ook: 'Knuffelpuppy's op de UvA vorm van kinderarbeid'

Volgens een woordvoerder van de UvA is het evenement alleen voor studenten. Hij vindt het nieuws 'opgeblazen' en spreken ze van een mediacircus. 'Het is twee keer twee uurtjes, meer is het niet.'