Rechter: geen onderzoek nodig naar Ambulance Amsterdam

Er hoeft geen onderzoek te komen naar het financiële en personele beleid van Ambulance Amsterdam. Dat bepaalde de Ondernemingskamer van het Gerechtshof afgelopen week.

Eerder dit jaar drong FNV Zorg & Welzijn aan op een grondig onderzoek. Volgens de vakbond was er nog veel mis bij de ambulancedienst, die in 2015 al een half jaar onder toezicht stond. Frans Sier, directeur van de Ambulance Amsterdam, was verbaasd. 'De financiën zijn op orde en de directie en de ondernemingsraad zijn op alle beleidsonderwerpen in goed en constructief overleg', reageerde hij indertijd.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof oordeelt nu dat een onderzoek niet nodig is. Stier is blij. 'Dat betekent dat we onze energie samen met al onze collega's kunnen blijven steken in het verder versterken van onze organisatie en de zorg voor onze patiënten', zegt hij in een reactie. Het onderzoek zou onnodig tijdrovend en kostbaar zijn geweest, vindt hij.