Cantabezitter met spierziekte tekent eigen parkeerplek op de stoep

Een Cantabezitter heeft op de Marnixkade voor enige verontwaardigde reacties gezorgd. Quytha, die een spierziekte heeft, besloot om haar eigen parkeerplek op de stoep voor haar wagentje te tekenen.

Quytha heeft een spierziekte en moet haar Canta dichtbij haar huis parkeren. Ze kan hem voor de deur niet kwijt omdat het daar niet veilig is. 'Alles wordt gesloopt, ik had hiervoor scooters en die zijn allemaal gesloopt. De verlichting is heel slecht en het is te gevaarlijk. Als ik hem hier zet heb ik de volgende dag geen auto meer', vertelt ze.

Daarom heeft Quytha op de brug met krijt een parkeervak getekend met de tekst 'vrijhouden aub'. Naar eigen zeggen heeft zij hier toestemming voor gekregen van Parkeerbeheer en de wijkagent. Zij hebben volgens haar samen naar een oplossing gezocht. Omdat de stoep bij haar huis niet breed genoeg was, kwamen zij met de suggestie om hem op de brug te parkeren.

Verhindering

Buurtbewoners vinden dit een iets minder goed idee. 'Regels zijn regels en je moet je nou eenmaal aan regels houden', zegt een van de bewoners. Een voorbijganger zegt: 'Ik vind het in eerste instantie wel grappig dat iemand dit gewoon doet, maar je kan het eigenlijk niet doen.' Volgens hen zou het zelfgemaakte parkeervak de voetgangers hinderen.

Quytha laat weten dat zij dit parkeerplekje niet enkel voor haar Canta heeft gecreëerd, maar het een collectief Canta-parkeervak is. 'Iedereen mag deze gebruiken. Zolang hij maar weer vrij is als ik 's avonds thuiskom zodat ik niet hoeft te lopen.'

Geen toestemming

Een woordvoerder van Parkeerbeheer laat weten dat een Canta gewoon op de stoep mag staan mits dit geen hinder voor voetgangers oplevert. 'Een stuk afzetten met krijt is daarom niet nodig en bovendien ook niet de bedoeling', aldus Parkeerbeheer.