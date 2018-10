Ten Hag: 'Als we een goede dag hebben, hebben we een hele goede kans om te winnen'

Ajax-trainer Erik ten Hag denkt dat zijn team morgen een goede kans maakt in de derde wedstrijd van de Champions League. De Amsterdammers nemen het morgenavond op tegen het Portugese Benfica. 'Als we een goede dag hebben, hebben we een hele goede kans om te winnen.'

Ook gaf de coach duidelijkheid op de vraag over Nico Tagliafico en Noussair Mazraoui fit zijn. 'We prepareren ze voor de wedstrijd, en zoals ik het nu zie zijn ze er klaar voor.' Helemaal zeker is het echter nog niet. 'Maar we moeten het nog even afwachten'.

Tadic in de spits?

Wat óók nog even afwachten is is de tactiek. In de vorige wedstrijd, uit tegen Bayern, speelde Ajax met Tadic in de spits. Dat was een andere beginopstelling dan gewoonlijk. Op de vraag of dat eenmalig was, omdat uit tegen Bayern een zeer lastige wedstrijd is, reageert Ten Hag ..... 'Dat zou zeker iets voor deze wedstrijd kunnen zijn. Maar goed; we weten ook dat we twee hele goede centrumspitsten hebben. Het gaat uiteindelijk om het beste team waarvan je denkt het beste resultaat mee te halen.'

Of Dolberg onder dat 'beste team' valt voor morgen is nog een vraagteken. Wel werd vanmiddag bekend dat hij zijn contract tot medio 2022 heeft verlengd. 'Hij heeft een heel lastig jaar gehad. Gelukkig is ie terug, scoort elke wedstrijd. Hij heeft zich eruit geknokt en is nu terug en daar zijn wij heel blij mee', aldus Ten Hag.

'Nu of nooit'

Bij een zege op Benfica staat Ajax met één been in de volgende ronde. Daar is het volgens Ziyech ook wel tijd voor: 'Nationaal gezien is het al best een tijd geleden dat we prijzen hebben gepakt. Internationaal hebben we twee jaar geleden veel laten zien, maar vorig jaar niets. Er is daarom wel een gevoel van 'nu of nooit'. Het seizoen is nog lang, maar we zijn goed op weg om iets bijzonders neer te zetten.'

Voor nu lijkt het doel in ieder geval simpel voor Ten Hag. 'Thuiswedstrijden winnen; daar gaan we voor'. Of dat tegen Benfica ook daadwerkelijk gaat gebeuren is volgens Ten Hag mogelijk: 'Ik denk dat het gelijkwaardig is. 50/50. Als we een goede dag hebben, hebben we een hele goede kans om te winnen.'

De aftrap tegen Benfica is morgen om 21:00.