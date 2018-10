Kale en Kokkie verwachten een monsterzege

Tevreden, zo staan Ajax-fans Kale & Kokkie vanmiddag voor het hek van Sportpark De Toekomst. Ze zijn blij dat Ajax zaterdagavond, na de interlandperiode, 'gewoon' weer de draad heeft opgepakt.

Ze vonden vooral de openingsgoal van Lasse Schöne tegen Heerenveen geweldig: 'Wat een knal'. Veel tijd om het over afgelopen zaterdag te hebben is er overigens niet, er staan deze week namelijk, opnieuw, twee belangrijke wedstrijden op het programma.

Dinsdag speelt Ajax thuis tegen Benfica in de CL en zondag staat de Klassieker in de Arena op het programma. Om in de stemming voor dinsdag te komen heeft Kale zijn plakboek meegenomen. In 1969 ging hij voor het eerst met zijn vader mee naar Ajax tegen Benfica in de toen nog Europa Cup 1.

Een van de sterren van toen van Benfica, Eusébio prijkt op een van de foto's in het boek, 'Wat een wedstrijd was dat' zegt Kale als hij naar de foto kijkt. Als het boek dicht is roept Kokkie: 'We hebben het altijd lastig tegen Portugese clubs, maar ik denk dat we morgen wel gaan winnen'.

Trots op Onana

Tussen de analyse door mogen de twee ook even kijken bij de training van Ajax. Schöne feliciteren ze met zijn goal. Erik ten Hag zeggen ze gedag en op keeper André Onana zijn ze trots: 'Hij had niet veel te doen, maar hij staat er wel weer op de momenten dat hij er moet staan'.

Over De Klassieker van zondag zijn de twee een stuk optimistischer. 'Feyenoord is op geen enkel vlak beter dan Ajax, ik verwacht een hoge uitslag' zegt Kokkie, 'Het is de oefenpot tussen de twee wedstrijden tegen Benfica in'. Volgens Kale is Ajax het tegenover de supporters verplicht om zondag een mooie uitslag neer te zetten tegen de Rotterdammers: 'Op de zaak heb ik een weddenschap lopen voor 5-0'.