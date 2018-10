'Verwarm huizen in de Van der Pekbuurt vanuit de bodem'

Niet uit de wind, niet uit de zon, maar uit de bodem. Als het aan de Amsterdamse Partij van de Ouderen ligt, wordt de Van der Pekbuurt - die toch al aardgasvrij wordt gemaakt - in de toekomst verwarmd door bodemenergie. De partij heeft zelfs al een idee hoe dat zou moeten.

Volgens de partij, die met één zetel in de gemeenteraad zit, vormen heipalen de sleutel tot succes. De 2.600 woningen in de wijk zouden op die manier vijftig procent goedkoper moeten worden verwarmd, stelt de partij.

Warmtewisselaars

Hoe dat dan moet? Door warmtewisselaars in de funderingspalen te plaatsen, samen met een warmtepomp. De warmte uit de aarde wordt daardoor omgezet naar energie. Enkele Amsterdamse huizen worden op die manier al verwarmd. Maar het gebeurt nog niet op zo'n grote schaal.

De Van der Pekbuurt is bij uitstek de geschikte plek voor zo'n groen project, vindt de partij. De buurt gaat versneld van het aardgas af, waardoor er andere manieren moeten worden gevonden om de woningen warm te houden. Uiteindelijk willen de coalitiepartijen dat heel Amsterdam in 2040 van het aardgas af is.

Haalbaarheidsonderzoek

De Partij van de Ouderen wil dat het college een haalbaarheidsonderzoek gaat doen naar de bodemenergie.