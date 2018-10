Strijd tegen woningdruk: gemeente vraagt inwoners om ideeën

Hoe moet je omgaan met bed&breakfasts? En is het delen van woningen met een huisgenoot een goede ontwikkeling of juist niet? De gemeente Amsterdam roept de hulp van inwoners in om mee te denken over deze onderwerpen en begint een online platform.

Het is duidelijk dat Amsterdam steeds populairder wordt. Per jaar komen er gemiddeld 10.000 bewoners bij in Amsterdam en het aantal toeristen dat de stad bezoekt is het afgelopen jaar met negen procent gestegen naar 42 miljoen. Door de druk op de woningmarkt neemt ook de kamergewijze verhuur en het delen van woningen toe.

Overlast

Volgens Marieke Leeuw, die zich voor de gemeente bezighoudt met wonen, brengt dit de nodige overlast met zich mee. 'Daarom willen we hier meer regels voor instellen. Maar omdat Amsterdam van de Amsterdammers is willen we graag dat mensen hier over meedenken en meepraten op een speciaal hiervoor ingericht platform.

Overigens zijn er al maatregelen genomen. Zo moet er vanaf 2020 een vergunning aangevraagd worden voor het houden van een B&B. Maar daar houdt het niet bij op. 'Er kan op dit platform meegepraat worden over het beleid', zegt Leeuw. 'Er kunnen nieuwe ideeën ingebracht worden, mensen kunnen reageren op ideeën maar ook simpel voor en tegen ideeën stemmen. Op deze manier kan iedereen die het wil zijn stem laten horen.'

Het platform is sinds vandaag in de lucht. Bezoek het via Amsterdam.nl/denkmee of bekijk de nieuwste aflevering van Amsterdam Informeert.