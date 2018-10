Grootschalig onderzoek in pand aan de Weteringstraat

In een kapsalon aan de Weteringstraat in Centrum is vanavond een grootschalig onderzoek van een Forensisch Opsporingsteam gaande.

In zowel de kapsalon als de woning erboven wordt onderzoek gedaan door de politie. De voordeur van de zaak ligt naast het pand en de straat is met een lint afgezet.

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO), die vaak wordt opgeroepen bij het ontmantelen van drugslaboratoria, is ook aanwezig.

Een politiewoordvoerder kan vanavond niet meer details geven over de actie.