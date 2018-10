Boegbeeld vrouwenemancipatie Twie Tjoa ontvangt Andreaspenning

Twie Tjoa heeft zaterdag de Andreaspenning overhandigd gekregen voor haar jarenlange inzet voor de emancipatie van vrouwen.

Ze zat in het bestuur van verschillende organisatiebesturen die zich bezighouden met het versterken van de positie van zwarte-, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Zij wordt binnen de de Surinaamse-, migranten- en LHBTIQ+- gemeenschap als rolmodel gezien.

Tjoa was de eerste vrouwelijke directeur op het Ministerie van Arbeid in Suriname. In Amsterdam zat ze in het bestuur van Stichting ZAMI, een organisatie die zich inzet bewustwording, het leiderschap en de identiteit van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.

Tanja Jadnanansing, voorzitter van de bestuurscommissie Zuidoost overhandigde de onderscheiding. De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.