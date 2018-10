Aantal staatlozen in de stad flink toegenomen

Er leven momenteel 446 mensen in de stad die staatloos zijn. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar: toen waren dat er nog 292.

Dat blijkt uit antwoorden op raadsvragen van ChristenUnie-voorman Don Ceder. Staatlozen behoren tot geen enkel land in de wereld en hebben daardoor geen nationaliteit of paspoort. Veelal gaat het om minderheidsgroepen zoals Molukkers, Roma of mensen uit de voormalig Sovjet-Unie.

'Ze kunnen geen beroep doen op bescherming van de overheid', zegt Ceder. Bovendien worden hun kinderen automatisch ook staatloos. Vorig jaar leefden er 112 staatloze kinderen in de stad, inmiddels zijn dat er 96.

Onbekende nationaliteit

Daarnaast hebben 243 kinderen momenteel een 'onbekende nationaliteit'. In totaal staan er 2205 mensen op die manier geregistreerd.

En dat is eigenlijk het grootste probleem, vindt Ceder. Zo hebben staatlozen via de Staatsloosheidsverdragen nog enkele rechten. Maar mensen met een 'onbekende nationaliteit' kunnen daar geen aanspraak op maken. Zij moeten eerst bewijzen dat ze staatloos zijn.

Volgens de fractievoorzitter is dat niet bepaald eenvoudig. 'Toon maar eens aan dat geen enkel land op aarde jou erkent', legt hij uit.

Verantwoordelijkheid gemeente

Hij wil daarom dat de gemeente de zaken van staatlozen 'uitvoeriger' en 'welwillender' gaat bekijken. 'De verantwoordelijkheid om aan te tonen dat je staatloos bent kan niet alleen bij de staatloze liggen en zeker niet als het om kinderen gaat.'

Maar het college ziet dat anders. 'De gemeente volgt de landelijke voorschriften', luidt de reactie. Op landelijk niveau zou er in 2016 wel gesproken zijn over een aanpassing in de procedure. 'Maar sindsdien is het stil rond deze wet. De voortgang wordt door het college kritisch gevolgd.'