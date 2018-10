Ajax kan belangrijke stap zetten tegen Benfica

Ajax speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen Benfica zijn derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Bij winst op de Portugezen kan Ajax heel stiekem denken aan de achtste finales.

Ajax-coach Erik ten Hag kan vanavond weer beschikken over Nico Tagliafico en Noussair Mazraoui, die beiden met lichte blessures kampten. Of de backs in de basis starten is nog niet bekend. 'We prepareren ze voor de wedstrijd, en zoals ik het nu zie zijn ze er klaar voor. Maar we moeten het nog even afwachten', zei Ten Hag gisteren tijdens de persconferentie.

Vier punten voorsprong op Benfica bij winst

Mocht Ajax vanavond weten te winnen van Benfica, dan heeft de ploeg van Ten Hag een voorsprong van vier punten op de club uit Lissabon. Benfica wordt gezien als de grootste concurrent voor de tweede plaats in de poule, waarin Bayern München de gedoodverfde groepswinnaar is. De nummer één en twee van de poule plaatsen zich voor de achtste finales. Ajax staat momenteel bovenaan.

Johan Cruijff Arena uitverkocht

Ajax speelt vanavond om 21.00 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Over twee weken reist Ajax naar Lissabon af.