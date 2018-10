Uitvaart oud-premier Wim Kok (80) in besloten kring

Oud-premier Wim Kok, die zaterdag op 80-jarige leeftijd overleed in een Amsterdams ziekenhuis, wordt in besloten kring begraven.

Dat meldt zijn familie in een rouwadvertentie in de Volkskrant. 'Trots en vol bewondering voor zijn strijdkracht nemen wij met veel verdriet te vroeg afscheid', schrijven vrouw, kinderen en kleinkinderen in de advertentie.

'Amsterdam verliest een dierbare stadgenoot'

Ruim drie pagina's in de krant zijn gevuld met rouwadvertenties voor Kok. Ook de gemeente Amsterdam toont haar medeleven. 'Ons land verliest een groot staatsman en Amsterdam een dierbare stadgenoot.' De Anne Frank Stichting herinnert Kok zich als een toegewijde voorzitter. De oud-premier was twaalf jaar voorzitter van de stichting.

Ook was Kok tussen 2003 en 2012 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationale Ballet. 'We zijn heel dankbaar voor zijn inzet voor, betrokkenheid bij en oprechte ambassadeurschap van Het Nationale Ballet', schrijft de directie van Het Nationale Ballet.

Het Rijksmuseum, waar Kok tussen 2003 en 2009 lid was van de Raad van Toezicht, is de oud-premier erg dankbaar. 'We hebben hem in deze periode leren kennen als een betrokken toezichthouder met een deskundig en wijs oordeel. Het Rijksmuseum is hem veel dank verschuldigd voor zijn waardevolle bijdragen.'

Halsema: 'Kok was een bijzondere Amsterdammer'

Burgemeester Femke Halsema liet zich kort na zijn overlijden uit over de oud-premier. 'Wij hebben het verdrietige nieuws vernomen dat Wim Kok is overleden. Wim Kok was een bijzondere Amsterdammer. Hij woonde een groot deel van zijn leven in Slotervaart', schreef Halsema op de website van de gemeente.