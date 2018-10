'Vermoorde maffioso Tucci was betrokken bij viervoudige moord'

Saverio Tucci zou betrokken zijn geweest bij een viervoudige moord. Het bloedbad gebeurde twee maanden voordat de maffioso zelf dood werd aangetroffen in een auto in West.

De 60-jarige Carlo M. heeft dat verklaard, zo meldt het AD. De man zit in Italië vast vanwege betrokkenheid bij de liquidatie van Tucci.

Lees ook: Italiaan vast voor maffiamoord in de Rivierenbuurt

M. is daar inmiddels benoemd als spijtoptant en heeft daarom een boekje open gedaan over Tucci. De maffioso zou volgens hem onderdeel zijn van een vete tussen maffiaclans in de regio Gargano. Romito en Li Bergolis strijden daar om territorium en de cocaïnehandel.

Viervoudige moord

Aan beide kanten zijn er al doden gevallen door het voortslepende conflict. Met als dieptepunt een viervoudige moord op 9 augustus 2017.

Lees ook: Lichaam uit West blijkt van maffialid

Op die dag reden maffiabaas Mario Romito en zijn zwager in een hinderlaag vlakbij een oud treinstation. Daar stonden drie mannen klaar om hun auto te doorzeven met kogels van onder meer een kalasjnikov. Twee boeren die toevallig langsreden moesten het ook ontgelden.

Direct te linken

Justitie vermoedde al langer dat Tucci een van de drie schutters was. Door de verklaringen van Carlo M. is dat bevestigd. Bovendien heeft de Italiaanse politie nu aanwijzingen gevonden dat de moord op Tucci in Amsterdam direct te linken is aan de maffiavete.

Lees ook: Maffioso Saverio Tucci werd vermoedelijk in woning Rivierenbuurt vermoord

Wel blijft het opvallend dat een vete van de Italiaanse maffia buiten de landsgrenzen uitgevochten wordt, schrijft het AD. In landen als Nederland, die belangrijk zijn voor de doorvoer van drugs, probeert de maffia zich meestal gedeist te houden.