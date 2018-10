Omwonenden Lambertus Zijlplein halsoverkop uit huis: 'Hoop gebonk'

Tientallen bewoners van het Lambertus Zijplein in Geuzenveld werden vanochtend vroeg abrupt wakker gemaakt door de politie. Ze moesten hun huis uit, want er waren explosieven gevonden.

'We werden net wakkergemaakt met een hoop gebonk. Dat er een of ander explosief beneden in de flat lag. Dus dat we zo snel mogelijk naar buiten moesten', vertelt een vrouw die haar huis moest verlaten. Een man vertelt dat hij nog snel wat spullen meenam: 'Paspoort, medicijnen, sleutel van auto. Ik ga zometeen werken.'

Een politiewoordvoerder legt uit wat er aan de hand was. 'Vannacht rond kwart voor vier is er een poging geweest tot een plofkraak. Daarbij zijn explosieven achtergebleven op een pinautomaat', zegt ze. Bewoners werden opgevangen in de bibiliotheek in de buurt.

Inmiddels is het explosief tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Een signalement van de daders is er nog niet, de politie zoekt daarom nog getuigen.