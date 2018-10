60-plussers opgepakt voor internationale drugshandel

Twee Amsterdamse mannen van 62 en 69 jaar zijn vanochtend opgepakt in verband met internationale drugshandel.

Ze zouden drugstransporten hebben geregeld naar Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de NOS.

Daarbij hebben ze volgens de politie onder meer cocaïne, hasj en amfetamine getransporteerd. De mannen zijn op verzoek van de Deense politie door speciale teams gearresteerd. De Denen willen dat de verdachten overgeleverd worden.

Tegelijkertijd werden er op drie plaatsen, waaronder in België, panden onderzocht. Het is onbekend of daarbij drugs zijn aangetroffen.

No Surrender

De mannen zouden onder meer betrokken zijn bij een transport naar Engeland begin dit jaar. In deze zaak zitten ook al een aantal leden van motorbende No Surrender vast.