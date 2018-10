Ajax wint op nippertje van Benfica in Champions League

Ajax heeft de derde wedstrijd in de Champions League op het nippertje gewonnen. De Amsterdammers wisten in de laatste minuten van de wedstrijd van het Portugese Benfica te winnen dankzij een schot van Noussair Mazraoui.

Al vroeg in de eerste helft wisten beide teams kansen te creëren. Met name het eerste kwartier resulteerde in een flink aantal aanvallen over en weer. Ondanks verschillende pogingen van Ziyech, Dolberg en Van de Beek bleef de rest van de eerste helft doelpuntloos. In de slotfase van de eerste helft leken de Amsterdammers op voorsprong te komen, maar de bal ging volgens de doellijntechnologie in de Arena nét niet helemaal over de lijn.

Na rust waren de Amsterdammers duidelijk op jacht naar een doelpunt, dat viel echter niet. Ondanks een grote kans voor Ziyech en Van de Beek, bleef de doelpuntenteller op nul steken. Ten Hag wachtte met wisselen tot de absolute slotfase toen Neres in de plaats kwam voor Van de Beek. Het bleek een gouden greep, want op aangeven van Neres wist Mazraoui in reservetijd te scoren.

Met de overwinning staat Ajax met een been in de knock-outfase van de Champions League. Na een ruime zege op AEK Athene (3-0) en een gelijkspel in München staan de Amsterdammers samen met Bayern bovenaan in de poule. Beide teams hebben nu zeven punten.