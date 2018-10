Matchwinnaar Mazraoui: 'Tweede keer in mijn leven dat moeder bij wedstrijd is'

Noussair Mazraoui (20) bezorgde Ajax gisteravond in de allerlaatste minuten winst tegen Benfica. Dat deed hij met zijn moeder op de tribune, waar ze zelden zit.

'Heerlijk, geweldig', bestempelt Mazraoui zijn doelpunt in de Champions League. 'Lucky of niet, hij zit erin.' Dankzij het alfabet staat Ajax na drie wedstrijden nu bovenaan in de poule, boven Bayern München dat evenveel punten heeft. Maar de knock-outfase ronde is nog ver weg. 'Als je met je hoofd al bij de volgende ronde bent, dan word je gewoon afgestraft.'

Het is al zijn tweede doelpunt in de Champions League. Extra bijzonder was dat zijn moeder op de tribune zat. 'Ja, natuurlijk. En dat ik dan weer scoor. Voor haar', zegt de Marokkaanse internatoinal. 'Het is de tweede keer dat ze in mijn leven is gekomen.' Vandaar ook die boodschap in de camera na het doelpunt: 'Mama, I love you.'