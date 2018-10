Supporters lyrisch over Duitse overwinning: 'Toppie, toppie, toppie!'

De fans verlieten de Johan Cruijff Arena gisteravond met wel een heel lekker gevoel. 'Beter kan het toch niet? Op zijn Duits, op zijn Duits! Dit is het beste dat kon gebeuren. Laatste minuut? Oohhh, heerlijk!'

'Ze hebben kei- en keihard gewerkt. En dat doelpunt valt, echt waanzinnig!', roept een fan. Behalve het woordje 'Duits' kwam ook 'kut' veelvuldig voorbij in de analyses van de supporters. Want Benfica speelde zeker niet slecht en daardoor was het billenknijpen tot de allerlaatste minuut.

Waar het avontuur in de Champions League dit seizoen eindigt? 'Minimaal achtste finale, ik denk kwartfinale', voorspelt een fan. Een optimistischere supporter: 'We pakken alles! Eerste in de poule! Eerste in de poule! En nu ga ik bier drinken.'