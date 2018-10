André Onana: 'Ik ben net een robot'

Ajax won gisteren dankzij een doelpunt in de laatste minuten van de wedstrijd. Maar ook met dank aan keeper André Onana die de overige negentig minuten tegendoelpunten voorkwam. 'Ik nerveus? Nee, waarom? Ik moet de jongens vertrouwen geven.'

Voor de supporters was het schrikken toen Onana geblesseerd leek. 'Ik had een probleem met mijn schouder', legt hij uit. Boosdoener was een speler van de tegenpartij.

Gelukkig kon de doelman doorspelen. Toch blijft hij opletten. 'Ik moet me wel zorgen maken om mijn schouder. Ik had er al een probleem mee, dus het is niet makkelijk.'

Maar de fans hoeven niet ongerust te zijn. 'Nee, nee, nee, nee! Ik ben net een robot', aldus Onana.