Slachtoffer bij brand in kliniek Slotervaart

Er is vannacht omstreeks 01.00 brand ontstaan in de Mentrum-kliniek aan de Vlaardingenlaan in Slotervaart.

De brand ontstond op een kamer in de instelling. Er zou een matras zijn aangestoken door de bewoner van de kamer, meldt een getuige. Het was al snel duidelijk dat er sprake was van een slachtoffer en daarom werd er naast een ambulance ook een trauma-arts ingeschakeld. Het slachtoffer is in verband met rookinhalatie met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

In een kamer in #Mentrum kliniek aan de #Vlaardingenlaan in Amsterdam Slotervaart is brand ontstaan. De brand is inmiddels uit en er wordt geventileerd. Een persoon is naar het ziekenhuis vervoerd in verband met rookinhalatie. — Brandweer AA (@BrandweerAA) October 23, 2018

De brandweer is een uur bezig geweest om met de instelling rookvrij te krijgen.