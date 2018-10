KLM stuurt beschonken piloot de laan uit

KLM mag een jonge copiloot ontslaan omdat hij voor vertrek van een vlucht van Oslo naar Schiphol te veel alcohol in zijn bloed bleek te hebben.

De piloot had in de nacht van 24 op 25 mei gedronken met collega's in een hotel, meldt De Telegraaf. De man had 0,27 promille alcohol in zijn bloed. Dat is ongeveer een anderhalf glas drank. Het toegestane maximum is 0,22 promille. De piloot had het maximum dus nipt overschreden.

De rechter geeft KLM volledig gelijk. De piloot wordt beschuldigd van ernstig plichtsverzuim, nalatigheid en in gevaar brengen van de vliegveiligheid.

Vaker dronken piloten gepakt

Het is niet de eerste keer dat een piloot een glaasje te veel op heeft. In augustus werd er nog een 46-jarige piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij op Schiphol staande gehouden nadat hij te veel had gedronken. De man liep tegen de lamp nadat het grondpersoneel van de betreffende maatschappij bij de autoriteiten het vermoeden hadden uitgesproken dat hij onder invloed zou zijn.