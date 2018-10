Tropenmuseum wil koloniale roofkunst teruggeven

Belanghebbenden krijgen binnenkort de mogelijkheid om koloniale roofkunst van het Tropenmuseum te claimen.

Dat zegt Stijn Schoonderwoerd vandaag in NRC Next. Hij is directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen, waar het Tropenmuseum bij is aangesloten. Binnenkort maakt hij de voorwaarden bekend op basis waarvan de belanghebbenden de roofkunst kunnen claimen.

Volgens Schoonderwoerd zullen de in totaal vier Nederlandse volkenkundige musea daarmee de eerste musea in Europa zijn die 'criteria voor restitutie' opstellen. Hij verwacht nog voor het einde van het jaar de voorwaarden te kunnen presenteren.

'Eigendomskwesties zijn allang verjaard. Dit gaat over moraliteit en ethiek', zegt Schoonderwoerd in NRC Next. Het is nog onduidelijk hoeveel stukken van het Tropenmuseum zijn geroofd in bijvoorbeeld Afrika. 'Maar er zijn zeker stukken die de vraag oproepen of we ons daar nog wel comfortabel bij voelen.'