Volkszanger Tino Martin geeft concert in Olympisch Stadion

Volkszanger Tino Martin geeft op 8 juni een concert in het iconische Olympisch Stadion.

Martin staat te popelen om het Olympisch Stadion te betreden met een microfoon. 'Als kleine jongen heb ik natuurlijk wel eens gedroomd van een eigen stadionconcert. Maar dat dit echt werkelijkheid gaat worden op 8 juni maakt me ongelooflijk trots en dankbaar', zegt Martin op zijn website.

'En ook nog eens op zo'n iconische plek als het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar de grootste popconcerten hebben plaatsgevonden. Ik kan niet wachten er een onvergetelijke dag van te maken met mijn fans.'

Uitverkochte Ziggo Dome

In 2017 stond Martin twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Momenteel is de zanger te zien in de Beste Zangers, een televisieprogramma van de Avrotros. Martin werd bekend door de single Jij liet me vallen. Later scoorde hij met het nummer Laat me leven, een duet met Gerard Joling.