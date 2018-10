Rekening 85-jarige vrouw geplunderd door zakkenrollers

De politie heeft beelden verspreid van twee vrouwelijke zakkenrollers. Zij beroofden in mei een 85-jarige inwoner van Diemen.

De bejaarde vrouw had op 19 mei haar pinpas gebruikt om te betalen in winkelcentrum Diemerplein. Waarschijnlijk hebben de dieven toen al over haar schouder meegekeken voor de pincode.

Toen het slachtoffer terug in haar appartementencomplex was, liepen de twee vrouwen een stukje met haar mee. Het lijkt erop dat zij op dat moment de betaalpas van de 85-jarige dame hebben gestolen.

Shouldering

Enkele minuten later zijn vermoedelijk dezelfde twee vrouwen gefilmd toen zij bij de Albert Heijn XL en Rabobank aan het Diemerplein geld opnamen met de pas van hun slachtoffer. Deze beelden zijn gisteravond in Opsporing Verzocht verspreid. De politie hoopt dat getuigen kunnen helpen de zaak op te lossen.

Op Facebook waarschuwt de politie Diemen Ouder-Amstel voor 'shouldering' zoals deze methode van zakkenrollers heet.