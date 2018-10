Kijkcijfers Ajax stijgen met de wedstrijd

Steeds meer mensen volgen de Champions League-ontwikkelingen van Ajax op de televisie. De wedstrijd tussen Ajax en Benfica trok gisteravond meer dan 2,3 miljoen kijkers.

Het duel tussen Ajax en Benfica was het best bekeken televisieprogramma van gisteravond. De ontmoeting tussen Ajax en Bayern München van begin deze maand leverde zo'n 2,1 miljoen kijkers op. 1,8 miljoen mensen zaten aan de buis gekluisterd toen Ajax in eigen huis AEK Athene met 3-0 versloeg.

Ter vergelijking, het Champions League-treffen tussen PSV en grootmacht FC Barcelona trok in september 1,5 miljoen kijkers.

Finale

Hoe verder Ajax komt, hoe meer kijkers er naar verwachting zullen kijken. Naar de Europa League-finale van 2017 keken overigens ruim 3,6 miljoen kijkers. Toen speelde Ajax tegen Manchester United. Tegen wie Ajax de finale van de Champions League speelt dit seizoen is nog niet bekend.