In Oost stonden afgelopen nacht in een klein kwartier tijd twee scooters in brand.

Iets voor 04.00 stond er een scooter in brand in de Bataviastraat. Een klein kwartier later vatte een scooter aan de Tugelaweg vlam. De Bataviastraat en de Tugelaweg zijn iets meer dan twee kilometer van elkaar verwijderd. De oorzaak van de branden is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de branden. Vooralsnog is er nog geen verband tussen de twee incidenten.