'Rommeltje bij gemeentelijke dienst Openbare Orde en Veiligheid'

Er is veel mis binnen de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente. Er is onvoldoende overzicht op gevoelige persoonlijke informatie, intern onderzoek deugde niet en de screening van medewerkers van de afdeling is onvoldoende. De schrijft De Telegraaf.

Uit het interne onderzoek van verschillende afdelingen binnen de gemeente scoort de afdeling OOV op de schaal van 1 (zeer slecht) tot en met 5 (goed) als enige afdeling een 1.

Gevoelige financiële informatie

De krant vroeg aan de hand van de Wet Openbaarheid van Bestuur een risico-inventarisatie op over de afdeling OOV. Uit de rapporten en memo's blijkt dat er te onzorgvuldig wordt omgesprongen met bijvoorbeeld gevoelige financiële gegevens van ondernemers. OOV kan deze informatie inzien, maar ook strafdossiers en bijvoorbeeld belastingaangiften. Maar een overzicht van wie welke informatie uit het computernetwerk op de Stopera heeft gedownload is er niet.

Risico's op fraude

Er is in 2016 aan alle afdelingen op het stadhuis gevraagd om intern onderzoek te doen naar de risico's op onder andere fraude binnen afdelingen. Maar de onderzoeken worden deels afgekeurd. Burgemeester Van der Laan schreef toen: 'Er is onvoldoende gekeken door de ogen van een kwaadwillende medewerker en daardoor zijn de risico's nog onbenoemd.'

Naar binnen met 'oud' pasje

Uit verslagen komt ook naar voren dat de screening van medewerkers van de dienst OOV niet op orde is. Een risico, gezien deze ambtenaren moeten werken met gevoelige politie-informatie. En medewerkers die eenmaal niet meer bij de dienst werken kunnen met hun pasje later nog gewoon door de poortjes komen.

Eed afleggen

Voor iedere ambtenaar die komt werken bij de gemeente geldt dat ze een eed moeten afleggen. Met deze belofte zweert de ambtenaar de integriteit in acht te nemen. Maar in veel gevallen werd de eed voor medewerkers van de Dienst Openbare Orde en Veiligheid niet eens afgelegd. Inmiddels is dit opgelost door ambtenaren de verplichte introductie-dag 'Ervaar Amsterdam' te doorlopen. Op deze dag wordt de eed dan afgelegd.

Verbeteringen

In een reactie aan AT5 laat de gemeente weten dat er aan verbeteringen op de afdeling wordt gewerkt. Er kwam een task force die, naar aanleiding van een integriteitsschending in 2017, een onderzoek heeft gedaan naar de werkprocessen binnen de dienst OOV. De aanbevelingen die deze task force deed worden begin komend jaar uitgevoerd.

Extra eisen medewerkers

Wat betreft de screening wordt er nu gewerkt met een 'aangepaste en verscherpte procedure'. Aan medewerkers die met gevoelige en vertrouwelijke gegevens te maken krijgen, worden extra eisen gesteld. Ook zijn er integriteitstrainingen gegeven en er is een verbeterde controle op de externe inkoop en inhuur. In opdracht van burgemeester Halsema wordt het aantal functies waar een aanvullende procedure of een AIVD-screening voor nodig is 'binnenkort' uitgebreid.