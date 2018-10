Hotelkamer van dj leeggeroofd tijdens ADE: 'Schade loopt op tot 40.000 dollar'

De Japanse dj Yung Kaku is tijdens ADE slachtoffer geworden van een inbraak in zijn hotelkamer. Zijn manager schat de schade op 35.000 tot 40.000 dollar.

Yung Kaku en zijn manager Gavin Firoozi verbleven tijdens ADE in Hotel NH Caransa, aan het Rembrandtplein. In de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken. Alles van enige waarde werd gestolen. Een laptop, koptelefoon, Nintendo Switch, Apple Watch, juwelen, een designertas, noem maar op.

De dj en zijn manager zijn ontzettend boos op het hotel. 'Het hotel was not very helpful at all', zegt Firoozi tegen AT5. Ze vinden het onbegrijpelijk dat iemand zo makkelijk kon inbreken, dat daar geen beelden van zijn en zij vervolgens geen vervangende kamer kregen. Tevergeefs vroegen ze naar eigen zeggen om extra beveiliging. Ook moeten ze gewoon de volledige kosten van hun verblijf betalen, vertelt Firoozi.

Geen fuck

Op Twitter uit Yung Kaku zijn ongenoegen. 'Als dit in een ieder ander hotel ter wereld gebeurd was, hadden ze meteen de bewakingsbeelden bekeken en de politie gebeld. Hotel NH Caransa deed dit niet. Ze geven geen fuck en de veiligheid van hun gasten interesseert hen niet.' Op sociale media krijgt hij bijval van andere dj’s zoals Dyro en E5QUIRE.

Een woordvoerder van NH Hotel Group bevestigt het incident. 'We nemen het heel serieus', zegt ze. 'We werken met de politie en de gast samen om de zaken hieromtrent op te helderen. Het welzijn van onze gasten is van groot belang.' Op details wil ze geen commentaar geven. 'We zoeken het nu uit.'

Het optreden van Yung Kaku was gelukkig al geweest op het moment van de diefstal. Inmiddels is hij in China voor een ander optreden.

This is fucked up, my boy @Kakuberry straight up got robbed during ADE. They broke into his hotel room and took ALL HIS SHIT. But guess what? @NHHotels doesn’t give a flying fuck. If anybody’s thinking about joining ADE next year, avoid the NH CARANSA hotel at all cost. — Dyro (@Dyro) October 22, 2018