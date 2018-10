Pistolen en drugs gevonden in woning in Osdorp

De politie heeft vorige week donderdag vuurwapens en drugs gevonden in een woning aan de Jan van Zutphenstraat in Osdorp.

Een team van de recherche viel de woning binnen na een anonieme tip. Na de drugs- en wapenvondst werd er een 49-jarige man uit Groot-Brittannië opgepakt.

De verdachte is verhoord en is bij de rechter-commissaris voorgeleid. Deze heeft besloten de verdachte veertien dagen in voorlopige hechtenis te nemen.