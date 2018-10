Overleden vrouw na 13 jaar geïdentificeerd door internationale DNA-match

Een onbekende vrouw is na 13 jaar geïdentificeerd dankzij een internationale DNA-match. Het lichaam werd in december 2005 aangetroffen in het IJ, vlak naast het Muziekgebouw. De vrouw had geen gegevens bij zich, waardoor ze niet geïdentificeerd kon worden, maar door een internationale samenwerking is het dit jaar wel gelukt.

Het identificeren van onbekende doden via een internationale DNA-match is een project van het Cold Case-team in Amsterdam.

Tijdens het project wordt DNA-materiaal van de ongeïdentificeerde personen afgenomen en opgeslagen in DNA-databanken. Eerder waren er 90 onbekende graven op begraafplaats Sint Barbara, nu is een groot deel daarvan geïdentificeerd. Van de geïdentificeerde personen komt geen van hen uit Nederland. Dit maakt het extra moeilijk om het DNA te matchen met vermiste personen.

DNA-match

Het slachtoffer dat in 2005 in het IJ werd gevonden was de 33e onbekende dode die geïdentificeerd is. Het gaat om een Duitse vrouw, die op het moment van de vermissing 45 jaar was. De vrouw heeft een dochter, die inmiddels 34 jaar is en in Oostenrijk woont. Tot voor kort was haar moeder vermist, maar sinds gisteren kon ze het graf van haar moeder bezoeken, schrijft forensisch rechercheur Carina van Leeuwen op haar website.

De dochter van de Duitse vrouw, die Christine heette, was op het moment dat haar moeder vermist was 21 jaar. Al die tijd heeft ze niet geweten waar haar moeder was. Tot ze gebeld werd door de Amsterdamse recherche.

Begeleiden nabestaande

Het Cold Case-team sprak twee keer met dochter Sybille voordat zij naar Amsterdam kwam om het graf van haar moeder te bezoeken. Carina en haar collega Willem Doorn hebben de dochter begeleid. 'Ik probeerde dan zo goed mogelijk rekening te houden met wat de bestaande zelf wilt', vertelt Carina. 'Vaak is dat het bezoeken van het graf en de plek opzoeken waar hun dierbare is aangetroffen.'

Ook vertelt Carina dat ze de nabestaande probeert te ondersteunen zover ze dat kan. 'Als rechercheur kan ik het niet meer goedmaken natuurlijk, maar ik kan soms wel heel veel vragen beantwoorden'. Ook is ze blij dat ze er in Amsterdam aandacht voor is. 'Vermist zijn is erger dan dood, dus ik ben blij dat Sybille nu eindelijk kan rouwen'.

Christine

Dochter Sybille heeft inmiddels alle vragen kunnen stellen die ze over haar moeder had. Ook heeft het graf van Christine, dat eerder nog bestempeld werd als 'Onbekend', nu een bordje gekregen met haar naam erop. 'En dan zie ik weer dat moppie voor het graf van haar moeder zitten.'