Kademuur Herengracht-Leliegracht dreigt te bezwijken

De kademuur bij van delen van de Herengracht en Leliegracht zijn zo slecht, dat de muur dreigt te bezwijken. Er zijn inmiddels maatregelen genomen.

Dat laat verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma vanavond aan de gemeenteraad weten. Het gaat om Herengracht 150-152, Herengracht 161-179, Leliegracht 2-34 en Leliegracht 17-27.

Damwand

'Als er op korte termijn geen maatregelen worden getroffen, kan de kademuur bezwijken', meldt Dijksma. 'Daarom wordt de druk op de kade verminderd door het plaatsen van een stalen damwand voor de kademuur. De ruimte tussen de kademuur en de damwand wordt opgevuld met zand.'

Op een deel van de kade mag vanwege de slechte staat van de kade geen verkeer meer rijden dat zwaarder is dan 3,5 ton. Daarnaast worden er bomen gesnoeid.

Marnixkade

Ook op de Marnixkade zijn problemen. Ter hoogte huisnummers 2-5 en de voormalige Marnixschool zijn direct naast de rijbaan zogenoemde spoelgaten ontdekt. Uit die gaten lekt zand van onder de kade weg naar het water van de Singelgracht.

Er wordt daarom ook een stalen damwand geplaatst in het water voor de Marnixkade. 'Deze beheersmaatregelen zijn nodig om de veiligheid en bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen.'

Ingestort

Het is niet voor het eerst dat kademuren in zeer slechte staat blijken te zijn. In mei van dit jaar stortte de kademuur van de Nassaukade in en in augustus werd de Da Costakade afgesloten vanwege verzakkingsgevaar.

Bewoners en ondernemers op de Herengracht-Leliegracht en Marnixkade worden vandaag per brief door de gemeente geïnformeerd.