Patiënten mogelijk toch weg bij MC Slotervaart: 'De onzekerheid is slopend'

Patiënten die al door artsen van het MC Slotervaart worden of zouden worden behandeld, zitten op dit moment in onzekerheid. Hen is door het ziekenhuispersoneel verteld dat ze misschien naar een ander ziekenhuis moeten.

Twee patiënten laten aan AT5 weten dat er problemen met hun behandeling zijn. 'Ik heb hulp nodig van een andere afdeling in hetzelfde ziekenhuis. Deze andere afdeling ziet mij als een nieuwe patiënt en nu ben ik dus onzeker over het verdere traject', zegt een van hen.

De ander: 'Mijn afspraak bij de cardioloog voor vrijdagmiddag werd al afgezegd. Nu moet ik naar een ander ziekenhuis, maar wanneer weet niemand.'

Adequate zorg

Gisteren deed de bestuursvoorzitter van het MC Slotervaart, Mariska Tichem, nog de toezegging dat bestaande patiënten konden blijven rekenen op 'adequate zorg'. 'Tot nader order blijven alle behandelingen doorgaan en afspraken die patiënten momenteel hebben staan blijven gehandhaafd.'

'Ik zal nu mogelijk, moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis terwijl dat niet strookt met de berichten zoals ik ze interpreteer', laat de eerste patiënt weten. 'De onzekerheid vind ik slopend, want ik zit in een proces van kanker en kan dit er eigenlijk niet bij hebben.'

De vrouw heeft morgen een gesprek met het ziekenhuis. 'Dan vraag ik ook naar de verdere procedure. Ik verwacht daar nu nog geen antwoord op, maar ik heb wel die andere afdeling nodig om een besluit te kunnen nemen over de voortgang van mijn gezondheid en keuze behandeling.'

Huisarts

De patiënt van wie haar afspraak werd afgezegd, werd vorige week vrijdag doorverwezen door haar huisarts. Gisteren kreeg ze per brief te horen dat de afspraak doorging, maar vanmorgen werd er afgebeld. 'Ze gaven de situatie van het ziekenhuis op om af te bellen. Ik moest nu door de huisarts opnieuw doorverwezen worden, maar dan naar een ander ziekenhuis.'

Ze omschrijft de situatie als 'waardeloos'. 'Ik zit al bijna vier weken ziek thuis en heb niet veel energie. Ziek zijn als ZZP-er is niet fijn, dus het was fijn dat ik zo snel terecht kon. Nu moet ik maar afwachten. En stel dat er wel wat aan mijn hart is...'

Geen bericht

Een woordvoerder van het MC Slotervaart laat weten dat er minder personeel is doordat uitzendkrachten 'door de actuele situatie niet meer beschikbaar zijn'. 'Voor zover bestaande patiënten geen bericht hebben ontvangen, blijven de bestaande afspraken staan. Het ziekenhuis heeft goed in beeld welke patiënten dit zijn.'

Het bestuur en de bewindvoerders geven de medewerkers van MC Slotervaart donderdag een toelichting en een update van de actuele situatie. Duidelijkheid over de situatie van de komende periode wordt nog deze week verwacht.

