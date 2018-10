Gewonde door koolmonoxide in massagesalon in West

Hulpdiensten zijn vanavond massaal uitgerukt voor een te hoge concentratie koolmonixide in een massagesalon aan de Curaçaostraat in West.

Een persoon is vanwege koolmonixidevergiftiging per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Meerdere ambulances en brandweerwagens staan in de straat.

'Er was een onwelwording in een massagesalon, toen ambulancepersoneel binnen kwam ging de koolmonoxidemelder op hun jas af', vertelt een woordvoerder van de brandweer. 'Wij zijn toen ook gaan meten en er was inderdaad een te hoge concentratie koolmonoxide.'

Buurtbewoners zijn op straat nagekeken door ambulancepersoneel. Ook zijn in de woningen rond de massagesalon metingen gedaan. In de huizen boven de salon bleek de concentratie iets te hoog.

Het lijkt erop dat er een probleem was met de CV-ketel in de massagesalon. Die is inmiddels uitgezet. De brandweer blijft nog wel enige tijd in de straat om te controleren of er inderdaad geen koolmonoxide meer vrijkomt.