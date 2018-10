Taart om ziekenhuismedewerkers MC Slotervaart te steunen

De SP heeft vandaag de medewerkers van het MC Slotervaart getrakteerd op taart om het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem te steken.

Een van de SP-leden die taart uitdeelde was Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Volgens hem is het dreigende faillissement van het ziekenhuis aangekomen als een mokerslag.

'We hebben een aantal mensen binnen gesproken, personeelsleden die buitengewoon teleurgesteld zijn door wat er gebeurd is.' Ook vindt het SP-Kamerlid dat het beeld van het ziekenhuis is veranderd. 'Kijk, de spoedeisende hulp is nu gesloten.

Petitie

Volgens Van Gerven zijn de patiënten erg gehecht aan het ziekenhuis, maar ook aan hun specialisten: 'Die komen hier naartoe en krijgen te horen dat ze naar een ander ziekenhuis moeten. Hun reactie is dan: 'Dokter gaat u mee naar dat andere ziekenhuis?' Ze willen graag dat die band in stand blijft.'

De SP concludeert dat het overduidelijk is dat het ziekenhuis moet blijven bestaan. Inmiddels is er door de partij ook een petitie gestart.