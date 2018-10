The Colour Kitchen blijft voorlopig in boerderij Langerlust

Buurtboerderij Langerlust blijft voorlopig nog in gebruik van het bij omwonenden geliefde restaurant The Colour Kitchen. Dat meldt het Parool.

The Colour Kitchen heeft een bruikleenovereenkomst afgesloten met de gemeente waardoor het tijdelijk in de buurtboerderij gevestigd kan blijven. Maar slechts totdat de gemeente een nieuwe invulling voor het pand vindt. Doordat de hoofdhuurder Pantar de huur vorig jaar opzegde, komt er een moment dat het restaurant moet verhuizen.



De opzegging van de huur leidde in april tot veel protest van buurtbewoners. Met een petitie en een protest verzetten zij zich tegen het vertrek van het restaurant. In de buurtboerderij worden jongeren met een 'afstand' tot de arbeidsmarkt opgeleid. Over de plek zei een van de buurtbewoners destijds: 'Dit is het enige plekje in Zuidoost waar je een beetje rustig kan zitten. Als dit dichtgaat dan is er straks niks anders meer'.



Het belang van buurtboerderij Langerlust werd ook bevestigd door de gemeente. Zij schreef dat de boerderij zowel voor de buurt als voor passanten belangrijk is. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gaf in juni aan dat de gemeente op zoek zou gaan naar een nieuwe invulling van de boerderij waarbij opnieuw horeca- en arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.

Zodra de nieuwe invulling van Langerlust bekend is zullen omwonenden worden geïnformeerd, beloofde de gemeente. Voor nu hoeven de buurtbewoners zich geen zorgen te maken, want voorlopig kunnen zij het restaurant dus nog blijven bezoeken.