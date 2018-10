Handgranaat gevonden op Bijlmerplein: derde explosief in twee dagen tijd

Afgelopen nacht is er op het Bijlmerplein een handgranaat gevonden. Kort daarvoor kreeg de politie ook al een melding binnen van een schietpartij op hetzelfde plein.

De handgranaat werd rond 04.00 uur vannacht gevonden op het Bijlmerplein in Zuidoost. De politie heeft daarna onderzoek gedaan op het plein. Daarbij zijn, ondanks dat er melding was gedaan van knallen, geen kogelgaten of hulzen van kogels gevonden. Door dat onderzoek gaat de Albert Heijn op het plein vanochtend pas om 11.00 uur open.

Het is het derde incident met een explosief in twee dagen tijd in de stad. Gisteren werd er al een explosief gevonden bij een bedrijfspand in Zuidoost en lag er een handgranaat voor de deur van een hotel in Oud-Zuid.