Plofkraak op pinautomaat in Molenwijk: daders weg zonder buit

Op een pinautomaat aan de Spinnekop in Molenwijk is afgelopen nacht rond 03.45 uur een plofkraak gepleegd. Daarbij is door de daders geen buit gemaakt. Volgens getuigen was er een harde knal te horen.

'Gelukkig bevinden zich geen woningen boven het pand', meldt de politie op Twitter. Er hoefden daarom ook geen huizen ontruimd te worden.

Wel was het gebied rondom de pinautomaat afgezet. De politie deed daar onderzoek. Daarbij zijn geen onontplofte explosieven gevonden, waarna er sporenonderzoek kon worden gedaan. Tegelijkertijd vraagt de politie getuigen om zich te melden.

Scooter

De politie is nu op zoek naar twee daders die op een scooter zijn weggereden na de plofkraak. De bestuurder droeg een zwarte helm, de bijrijder had geen helm op. Ze reden zonder verlichting weg in de richting van de Appelweg.