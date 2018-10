Auto brandt uit in Gein

Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan de Weterhouder In 't Veldstraat in Gein. Dat gebeurde rond 04.15 uur.

Door de vlammen raakte een auto die ernaast geparkeerd stond ook beschadigd.

'Ik parkeerde een halfuur eerder naast de auto. Toen was er nog niets aan de hand', reageerde de eigenaar verbaasd. 'De brand is dus niet langzaam begonnen.'

Het is nog onbekend waardoor de vlammen zijn ontstaan.