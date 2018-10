Vrouwen We Are Here moeten vertrekken uit grachtenpand

Leden van de We Are Here-groep moeten binnenkort vertrekken uit een pand dat ze hebben gekraakt aan de Leidsegracht.

De rechter heeft besloten dat het grachtenpand mag worden ontruimd, dat meldt het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf. In het gebouw woont momenteel een vrouwengroep binnen het vluchtelingencollectief.

Het gaat om zo'n zestien vrouwen die onder meer afkomstig zijn uit Somalië, Eritrea en Ethiopië. Wanneer zij de plek precies moeten verlaten, is nog niet bekend gemaakt.

De deadline wordt in overleg met de gemeente en de politie bepaald. Verwacht wordt dat de vrouwen vrijwillig zullen vertrekken.

Weinig overlast

De eigenaar van het grachtenpand deed aangifte, nadat de We Are Here-groep in het gebouw trok. Het pand moet binnen acht weken na deze aangifte zijn ontruimd. Waar de vrouwen dan heen gaan, is nog onbekend.



Volgens omwonenden gaf de groep weinig overlast. Toch vertelt een buurvrouw blij te zijn dat de actie wordt beëindigd.