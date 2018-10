Ambtenaren die onterecht Wob-verzoek afwezen weg, Halsema maakt excuses

Twee ambtenaren van de gemeente hebben op eigen houtje stukken over het functioneren van de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV) geheimgehouden, ondanks een Wob-verzoek van de Telegraaf. Uit die stukken blijkt dat er veel problemen zijn bij de dienst.

Dat schrijft De Telegraaf. De krant vroeg de stukken op na het strafontslag van Saadia Ait-Taleb die verantwoordelijk was voor het beleid tegen radicalisering. Zo wilde zij inzicht in wat er misging bij de dienst, aangezien de gemeenteraad hier niet volledig over was geïnformeerd.

Dit verzoek werd afgewezen door gemeentesecretaris Arjan van Gils. Hij onderbouwde de weigering door de wet verkeerd uit te leggen. De naam van een ambtenaar moet namelijk onleesbaar worden gemaakt op grond van de privacyregels, maar hier werd om die reden ieder document waar een naam in voor kwam geheim gemaakt.

Toen van Gils de krant hierover inlichtte middels een brief, had hij zijn vertrek bij de gemeente al aangekondigd. Op 1 juli vertrok hij. De procedure die de Telegraaf inmiddels was gestart naar het afwijzen van het Wob-verzoek kwam terecht bij andere ambtenaren van de gemeente. Zij wisten niets van het schrijven van Van Gils.

De OOV-jurist die samen met van Gils de brief schreef naar de Telegraaf probeerde dit later te verbergen. Hij deed ten overstaande van een aantal collega's en twee journalisten van de krant alsof het Wob-verzoek over het hoofd was gezien. Hierop lichtte de Telegraaf waarnemend burgemeester van Aartsen in en werd het duo van de zaak gehaald.

Burgemeester Halsema heeft nu excuses gemaakt aan de krant voor de gang van zaken. 'Ik betreur het zeer hoe de afhandeling is verlopen. Openbaarheid is een recht, geen gunst', laat zij de krant weten.